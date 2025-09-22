Трое детей пропали в Воронежской области за неделю с 15 по 21 сентября. Младшему из них девять лет. Каждый из поисков завершился со статусом «Найден, жив!», сообщили волонтёры поисково-добровольческого отряда «ЛизаАлерт».
Первая заявка на поиск ребёнка поступила 18 сентября. 15-летнюю девочку нашли почти спустя неделю. Сейчас она находится дома в безопасности.
Через пару дней стало известно о пропаже 9-летнего ребёнка. Его нашли ещё на начальном этапе поиска.
На следующий день, 21 сентября, пропал 12-летний подросток. Он был найден при прозвоне заявителя. С ребёнком всё хорошо.