Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое детей пропали в Воронежской области за неделю

Младшему из них девять лет.

Трое детей пропали в Воронежской области за неделю с 15 по 21 сентября. Младшему из них девять лет. Каждый из поисков завершился со статусом «Найден, жив!», сообщили волонтёры поисково-добровольческого отряда «ЛизаАлерт».

Первая заявка на поиск ребёнка поступила 18 сентября. 15-летнюю девочку нашли почти спустя неделю. Сейчас она находится дома в безопасности.

Через пару дней стало известно о пропаже 9-летнего ребёнка. Его нашли ещё на начальном этапе поиска.

На следующий день, 21 сентября, пропал 12-летний подросток. Он был найден при прозвоне заявителя. С ребёнком всё хорошо.