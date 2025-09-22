Чиновницу из Копейска признали виновной в смерти пенсионерки

Копейский городской суд вынес приговор начальнику отдела экологии и природопользования города. Чиновница получила условный срок за смерть человека. Об этом сообщает региональный СК.
Следствие установило, что та не исполняла свои обязанности по надзору за качеством деревьев и не выявила аварийное растение по улице Грибоедова, что привело к трагедии.
Напомним, 28 мая прошлого года шквалистый ветер уронил это дерево на пожилую женщину у дома № 18. Страшный удар прибил пенсионерку к земле, отчего та скончалась на месте.
Чиновнице назначено наказание в виде лишения свободы на три года условно и запрета на занятие определенных должностей на два года.