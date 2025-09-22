Ричмонд
В Башкирии школьники украли противогазы из убежища для соцсетей

Задержаны подростки, ограбившие убежище в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии задержали двух 15-летних подростков, которые обокрали убежище на территории одной из организаций. Как сообщили в МВД по республике, ущерб от их действий превысил 80 тысяч рублей.

По предварительной информации, юноши познакомились в мессенджере, где и придумали план проникновения. На месте они перерезали проволочное ограждение, чтобы попасть на территорию, а затем с помощью инструментов вскрыли двери самого убежища. Весь процесс они снимали на телефон, чтобы потом выложить фото и видео в социальных сетях.

Внутри подростки нашли ящики с имуществом и похитили противогазы, пакеты, в которых были жилеты и каски, а также медицинские аптечки. Однако полиции удалось быстро выйти на их след и задержать подростков, а все украденное изъять.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

