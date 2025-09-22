В Башкирии школьники украли противогазы из убежища для соцсетей

По предварительной информации, юноши познакомились в мессенджере, где и придумали план проникновения. На месте они перерезали проволочное ограждение, чтобы попасть на территорию, а затем с помощью инструментов вскрыли двери самого убежища. Весь процесс они снимали на телефон, чтобы потом выложить фото и видео в социальных сетях.