В Башкирии школьники украли противогазы из убежища для соцсетей

В Башкирии задержали двух 15-летних подростков, которые обокрали убежище на территории одной из организаций. Как сообщили в МВД по республике, ущерб от их действий превысил 80 тысяч рублей.
По предварительной информации, юноши познакомились в мессенджере, где и придумали план проникновения. На месте они перерезали проволочное ограждение, чтобы попасть на территорию, а затем с помощью инструментов вскрыли двери самого убежища. Весь процесс они снимали на телефон, чтобы потом выложить фото и видео в социальных сетях.
Внутри подростки нашли ящики с имуществом и похитили противогазы, пакеты, в которых были жилеты и каски, а также медицинские аптечки. Однако полиции удалось быстро выйти на их след и задержать подростков, а все украденное изъять.
По факту кражи возбудили уголовное дело.
