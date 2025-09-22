В Минской области мошенники оформили кредиты на парня с инвалидностью. Подробности истории

Потерпевший проживает в деревне Клецкого района вместе с бабушкой, у которой находится на полном попечении. Парня признали недееспособным в 2025 году. Выяснилось, что мать молодого человека продала паспорт, вследствие чего данные потерпевшего попали к мошенникам. На парня оформили три онлайн-кредита. Использовали аферисты при этом номер, зарегистрированный на другого человека.