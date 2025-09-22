Ричмонд
В Минской области мошенники оформили кредиты на парня с инвалидностью. Подробности истории

В Минской области жертвой мошенников стал парень с инвалидностью. Аферисты оформили на него онлайн-кредиты, общая сумма составила Br15 тыс. Об этом информирует старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси Максим Сенив в программе Новости «24 часа» на телеканале СТВ.

Потерпевший проживает в деревне Клецкого района вместе с бабушкой, у которой находится на полном попечении. Парня признали недееспособным в 2025 году. Выяснилось, что мать молодого человека продала паспорт, вследствие чего данные потерпевшего попали к мошенникам. На парня оформили три онлайн-кредита. Использовали аферисты при этом номер, зарегистрированный на другого человека.

Прокуратура Клецкого района направила в суд исковое заявление о признании данных кредитных договоров не заключенными, а исполнительных надписей нотариуса, на основании которых возбуждено исполнительное производство, не подлежащими исполнению. С парня сняты все обязательства по выплате кредитов. Также ему возвращены списанные деньги.