Задержан первый замглавы Петропавловска-Камчатского Владислав Масло

По данным издания «Кам 24», до своего назначения на нынешний пост Масло несколько лет возглавлял администрацию Елизовского городского поселения. Как уточняет «КАМЧАТКА-ИНФОРМ», под стражу взяты еще два чиновника из Елизово. По информации издания, интерес силовиков к замглавы Петропавловска может быть связан с его прежней работой.