Задержан первый замглавы Петропавловска-Камчатского Владислав Масло

Правоохранительные органы задержали первого заместителя главы Петропавловска-Камчатского городского округа Владислава Масло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на органы власти региона.
Задержание Масло подтвердил агентству собеседник из городской администрации. Чиновник пришел на этот пост менее года назад. Причины его ареста пока не сообщаются.
На официальном сайте администрации Петропавловска-Камчатского городского округа сообщается, что Владислав Масло курировал деятельность нескольких ключевых управлений. В его зоне ответственности были архитектура и градостроительство, имущественные и земельные отношения, а также дорожное хозяйство, транспорт и благоустройство.
По данным издания «Кам 24», до своего назначения на нынешний пост Масло несколько лет возглавлял администрацию Елизовского городского поселения. Как уточняет «КАМЧАТКА-ИНФОРМ», под стражу взяты еще два чиновника из Елизово. По информации издания, интерес силовиков к замглавы Петропавловска может быть связан с его прежней работой.