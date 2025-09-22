Ужасное убийство в Молдове: Квартирант убил 86-летнюю хозяйку дома и попытался выдать ее смерть за естественную

Шокирующий случай произошёл в выходные в одном из сел Дрокиевского района.
Медсестра пришла проведать 86-летнюю прикованную к постели сельчанку. Однако на порог её не пустил 60-летний мужчина, который много лет проживал в доме пенсионерки. На следующий день он сообщил, что хозяйка жилья умерла.
Полицейские обнаружили в одной из комнат бездыханное тело женщины, накрытое несколькими одеялами. При этом медэксперты выявили явные признаки насильственной смерти: резаную рану на руке, кровоподтёки и отёки на лице, пишет pulsmedia.md.
Проживавший в доме мужчина задержан на 72 часа как главный подозреваемый. Сообщается, что он страдает психическими отклонениями и отказывается сотрудничать со следствием.
Расследование случившегося продолжается.
