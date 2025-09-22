Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ужасное убийство в Молдове: Квартирант убил 86-летнюю хозяйку дома и попытался выдать ее смерть за естественную

Проживавший в доме мужчина задержан на 72 часа как главный подозреваемый.

Источник: Комсомольская правда

Шокирующий случай произошёл в выходные в одном из сел Дрокиевского района.

Медсестра пришла проведать 86-летнюю прикованную к постели сельчанку. Однако на порог её не пустил 60-летний мужчина, который много лет проживал в доме пенсионерки. На следующий день он сообщил, что хозяйка жилья умерла.

Полицейские обнаружили в одной из комнат бездыханное тело женщины, накрытое несколькими одеялами. При этом медэксперты выявили явные признаки насильственной смерти: резаную рану на руке, кровоподтёки и отёки на лице, пишет pulsmedia.md.

Проживавший в доме мужчина задержан на 72 часа как главный подозреваемый. Сообщается, что он страдает психическими отклонениями и отказывается сотрудничать со следствием.

Расследование случившегося продолжается.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Таинственные «синие» доллары: В чем их ценность и опасность для граждан Молдовы.

Сезон отпусков и туризма еще в разгаре, и путешественников из Молдовы беспокоит всегда актуальный вопрос: какие доллары с собой брать — синие или зеленые? (далее…).

Развернув «охоту на ведьм», Санду финансовой политикой наказала всю Молдову: Пострадают люди из диаспоры, которые не могут доказать источник средств.

Трудовые мигранты теперь не знают, как совершать крупные покупки в родной стране (далее…).

Шикарный и недорогой отдых в бархатный сезон: Топ курортов для осеннего отпуска с вылетом из Кишинева.

Несмотря на то, что лето закончилось, шанс насладиться теплой погодой и понежиться на пляже все еще есть (далее…).