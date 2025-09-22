В Челябинске четыре микрорайона остались без воды из-за коммунальной аварии

В Челябинске жители микрорайонов Вишневая горка, Конфетти, Залесье и Женева временно остались без водоснабжения. Причиной стала авария на водоводе. По данным «ЮжУралВодоканала», инцидент произошел при проведении работ по благоустройству.
— 22 сентября с 09:30 отключается водоснабжение потребителей микрорайонов Конфетти, Вишневая горка, Залесье, Женева для устранения поврежденного подрядной организацией ГК «ИКАР» водовода, — сообщили в «ЮжУралВодоканале».
Аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий, а для жителей организован подвоз воды.