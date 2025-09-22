Апелляция подтвердила приговор за 171-миллионную аферу со свалками под Волгоградом

Напомним, что в апреле текущего года Краснооктябрьский районный суд приговорил Фирсова к 7 годам лишения свободы со штрафом 250 тысяч рублей, а Петрушину — к 5 годам лишения свободы со штрафом 250 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью на 2 года. Однако они не согласились с этим наказанием и обжаловали его. Фирсов просил снизить назначенное ему наказание, а Петрушина хотела, чтобы ее оправдали.