Уфимский ХК «Салават Юлаев» пополнит бюджет крупным платежом от КХЛ

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» получит значительную сумму из общего фонда вознаграждений Континентальной хоккейной лиги. Согласно данным, опубликованным на сайте КХЛ, размер выплаты составит 123 миллиона рублей.
Общая сумма, которую лига распределила между клубами в этом году, достигла рекордных 2,1 миллиарда рублей, что в два раза превышает показатели прошлого сезона. Наибольший платёж достался ярославскому «Локомотиву», завоевавшему Кубок Гагарина, — 188 миллионов рублей. На втором месте расположился челябинский «Трактор» с 157 миллионами. Уфимская команда замкнула тройку лидеров по объёму финансовых поступлений.
По сведениям издания «Бизнес-Онлайн» на начало сентября, задолженности «Салавата Юлаева» превышают 300 миллионов рублей. Отчасти из-за финансовых сложностей команду за последнее время покинули четыре легионера и ряд других хоккеистов.
