Уфимский ХК «Салават Юлаев» пополнит бюджет крупным платежом от КХЛ

Общая сумма, которую лига распределила между клубами в этом году, достигла рекордных 2,1 миллиарда рублей, что в два раза превышает показатели прошлого сезона. Наибольший платёж достался ярославскому «Локомотиву», завоевавшему Кубок Гагарина, — 188 миллионов рублей. На втором месте расположился челябинский «Трактор» с 157 миллионами. Уфимская команда замкнула тройку лидеров по объёму финансовых поступлений.