В Краснодарском крае загорелся пригородный поезд

КРАСНОДАР, 22 сен — РИА Новости. Два вагона загорелись в поезде Краснодар — Староминская, 56 пассажиров эвакуированы, пострадавших нет, сообщили журналистам в управлении на транспорте МВД по ЮФО со ссылкой на Северо-Кавказскую железную дорогу.
«Сегодня, 22 сентября, в 12 часов 29 минут на участке между станциями Деревянковка и Албаши Северо-Кавказской железной дороги произошло возгорание двух вагонов пригородного поезда № 6702 сообщением Краснодар — Староминская. В результате происшествия никто не пострадал. Из вагонов были эвакуированы 56 пассажиров. Для ликвидации возгорания на место направлен пожарный поезд», — говорится в сообщении транспортного управления МВД.