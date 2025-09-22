В Краснодарском крае загорелся пригородный поезд

«Сегодня, 22 сентября, в 12 часов 29 минут на участке между станциями Деревянковка и Албаши Северо-Кавказской железной дороги произошло возгорание двух вагонов пригородного поезда № 6702 сообщением Краснодар — Староминская. В результате происшествия никто не пострадал. Из вагонов были эвакуированы 56 пассажиров. Для ликвидации возгорания на место направлен пожарный поезд», — говорится в сообщении транспортного управления МВД.