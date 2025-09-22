В Челябинске заключен под стражу подозреваемый в убийстве мужчины на остановке

По версии следствия, между знакомыми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения на остановке общественного транспорта «18-й микрорайон», произошел конфликт, в ходе которого 33-летний южноуралец нанес удар кулаком в голову 44-летнего приятеля, тот упал на асфальт, получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте.