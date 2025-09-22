Ричмонд
В Челябинске заключен под стражу подозреваемый в убийстве мужчины на остановке

В Челябинске заключен под стражу подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, все произошло в ночь на 17 сентября в Курчатовском районе.

По версии следствия, между знакомыми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения на остановке общественного транспорта «18-й микрорайон», произошел конфликт, в ходе которого 33-летний южноуралец нанес удар кулаком в голову 44-летнего приятеля, тот упал на асфальт, получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте.

«Преступление раскрыто в кратчайшие сроки. Фигурант задержан сотрудниками ОП “Курчатовский”. Это ранее судимый житель Сосновского района, он 1991 года рождения», — уточнили в региональном следственном управлении.

Дело заведено по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Назначен комплекс судебных экспертиз, продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.