Потасовка между детьми под Уфой переросла в драку их отцов

УФА, 22 сен — РИА Новости. Полиция установила участников массового конфликта на территории садового товарищества под Уфой, где из-за потасовки между детьми подрались их отцы, сообщает МВД по Башкирии в своем Telegram-канале.
Ранее Telegram-канал «Честный репортаж» опубликовал видео инцидента. На кадрах несколько мужчин конфликтуют, затем начинается драка. За массовым конфликтом наблюдают десятки подростков, некоторые из них убегают. Сообщается, что в инциденте, который произошел в одном из СНТ Уфы, пострадали пятеро детей, один и них госпитализирован.
Управление МВД по Башкирии сообщает, что данный факт зарегистрирован 21 сентября в отделе полиции № 4 Уфы.
«Участники инцидента были установлены и опрошены. В настоящее время сотрудники полиции продолжают проверку для установления точных обстоятельств и причин происшествия», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, конфликт мог произойти в ходе игры между несколькими несовершеннолетними, в который затем вмешались взрослые. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в региональной полиции.