Потасовка между детьми под Уфой переросла в драку их отцов

Ранее Telegram-канал «Честный репортаж» опубликовал видео инцидента. На кадрах несколько мужчин конфликтуют, затем начинается драка. За массовым конфликтом наблюдают десятки подростков, некоторые из них убегают. Сообщается, что в инциденте, который произошел в одном из СНТ Уфы, пострадали пятеро детей, один и них госпитализирован.