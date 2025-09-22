В Госдуме пообещали ответ ВСУ за атаку по курорту Крыма

По мнению члена комитета Госдумы РФ по обороне, украинским военным стоит ждать ответ от российской армии. Депутат уточнил, что ответный удар будет серьезным.
«Очень сильно в ближайшее время пострадает их военная инфраструктура, а по гражданским, как бы нас не провоцировали, мы бить все равно не будем», — сказал парламентарий «Ленте.ру».
Украинская сторона нанесла удар по южному побережью Крыма 21 сентября. Для атаки использовались дроны, несущие фугасные боезаряды. В результате удара погибли три человека, еще 16 получили ранения, повреждены здания санатория «Форос» и школа.