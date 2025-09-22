Ричмонд
В Госдуме пообещали ответ ВСУ за атаку по курорту Крыма

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ответят за удары по курортному поселку Форос на полуострове Крым. Об этом депутат Госдумы Андрей Колесник заявил в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению члена комитета Госдумы РФ по обороне, украинским военным стоит ждать ответ от российской армии. Депутат уточнил, что ответный удар будет серьезным.

«Очень сильно в ближайшее время пострадает их военная инфраструктура, а по гражданским, как бы нас не провоцировали, мы бить все равно не будем», — сказал парламентарий «Ленте.ру».

Украинская сторона нанесла удар по южному побережью Крыма 21 сентября. Для атаки использовались дроны, несущие фугасные боезаряды. В результате удара погибли три человека, еще 16 получили ранения, повреждены здания санатория «Форос» и школа.