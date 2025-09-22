Ущерб от ударов БПЛА по Форосу в Крыму превышает 18 млн рублей

Сейчас власти района действуют в рамках режима ЧС муниципального уровня, но из-за размера ущерба планируют попросить главу Крыма Сергея Аксенова ввести ЧС республиканского уровня. Как объяснила Павленко, это позволит привлечь дополнительные ресурсы.
