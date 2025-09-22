Ричмонд
Ущерб от ударов БПЛА по Форосу в Крыму превышает 18 млн рублей

Предварительный ущерб от атаки беспилотников ВСУ на курортный поселок Форос в Крыму превышает 18,7 млн руб., сообщила глава Ялты Янина Павленко в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас власти района действуют в рамках режима ЧС муниципального уровня, но из-за размера ущерба планируют попросить главу Крыма Сергея Аксенова ввести ЧС республиканского уровня. Как объяснила Павленко, это позволит привлечь дополнительные ресурсы.

Вечером 21 сентября БПЛА ударили по поселку городского типа Форос. Повреждения получили объекты на территории санатория «Форос» и здание школы. Аксенов сообщал о трех погибших и 16 раненых в результате атаки. СКР признал налет на курорт терактом.

