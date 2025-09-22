Ричмонд
В Стамбуле зарезали гражданку Узбекистана

Vaib.uz (Узбекистан. 22 сентября). В Турции произошло жестокое убийство — в одной из квартир в городе Стамбул было обнаружено тело 36-летней гражданки Узбекистана с перерезанным горлом.

По сообщениям турецких СМИ, женщина числилась пропавшей, её родственники искали её на протяжении нескольких дней.

По словам знакомых погибшей, у неё был возлюбленный, с которым у женщины были непростые отношения. Известно, что он неоднократно поднимал на неё руку. Пока не ясно, имеет ли он отношение к случившемуся — официально его причастность не подтверждена.

Информацию об инциденте подтвердили в Генеральном консульстве Узбекистана в Стамбуле.

По данным дипломатической миссии, женщина ранее уже нарушала миграционные правила и была депортирована из Турции. Ей был запрещён повторный въезд в страну. Однако она вернулась под другим именем и фамилией, сменив документы.

В настоящее время местные правоохранительные органы проводят расследование, личность преступника пока не установлена.

Генеральное консульство оказывает семье погибшей всю необходимую консульско-правовую помощь для репатриации тела в Узбекистан.