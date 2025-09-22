В Стамбуле зарезали гражданку Узбекистана

По сообщениям турецких СМИ, женщина числилась пропавшей, её родственники искали её на протяжении нескольких дней.
По словам знакомых погибшей, у неё был возлюбленный, с которым у женщины были непростые отношения. Известно, что он неоднократно поднимал на неё руку. Пока не ясно, имеет ли он отношение к случившемуся — официально его причастность не подтверждена.
Информацию об инциденте подтвердили в Генеральном консульстве Узбекистана в Стамбуле.
По данным дипломатической миссии, женщина ранее уже нарушала миграционные правила и была депортирована из Турции. Ей был запрещён повторный въезд в страну. Однако она вернулась под другим именем и фамилией, сменив документы.
В настоящее время местные правоохранительные органы проводят расследование, личность преступника пока не установлена.
Генеральное консульство оказывает семье погибшей всю необходимую консульско-правовую помощь для репатриации тела в Узбекистан.