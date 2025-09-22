Ричмонд
В Ленобласти электрички сбили двух человек. Пожилой мужчина не выжил

Один человек погиб и один пострадал, переходя железнодорожные пути в неположенных местах в Ленинградской области. Подробности 22 сентября сообщает пресс-служба Санкт-Петербург-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

Пожилой мужчина попал под колеса на 101-м километре станции Лейпясуо. Машинист скоростного электропоезда сообщением «Выборг — Санкт-Петербург» подавал звуковые сигналы и экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. От полученных травм 75-летний пенсионер скончался.

Также на 15-м километре 10-го пикета железнодорожного перегона Девяткино — Капитолово пострадал 30-летний местный житель. Машинист электрички Петербург — Сосново и в этом случае пытался привлечь внимание мужчины звуковыми сигналами и применил экстренное торможение. Пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Проверку обстоятельств случившегося проводят сотрудники линейного отделения полиции на станции Выборг.