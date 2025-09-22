Ричмонд
В Иркутске провели масштабные рейды по ночным заведениям

Во время рейдов выявили трех посетителей в наркотическом опьянении.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В пятницу, 19 сентября, правоохранительные органы организовали масштабные проверки клубов, баров и кафе в Октябрьском округе Иркутска. Об этом сообщает «Виаком» со ссылкой на ГУ МВД Иркутской области, во время проверок полицейские заметили в заведениях трех человек в наркотическом опьянении. Их возраст от 23 до 29 лет.

— Всего в отдел доставили 11 человек, — пишет информационное агентство.

Особое внимание во время мероприятий уделялось проверке автомобилей на предмет перевозки запрещенных вещей — огнестрельного оружия, наркотических средств и экстремистской атрибутики.

Подобные профилактические рейды стали регулярной практикой в городе. Только с начала года во время таких проверок было выявлено более 50 человек в состоянии наркотического опьянения. Проведение систематических проверок направлено на обеспечение общественной безопасности и пресечение незаконной деятельности в местах массового отдыха горожан.