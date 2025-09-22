В Иркутске провели масштабные рейды по ночным заведениям

В пятницу, 19 сентября, правоохранительные органы организовали масштабные проверки клубов, баров и кафе в Октябрьском округе Иркутска. Об этом сообщает «Виаком» со ссылкой на ГУ МВД Иркутской области, во время проверок полицейские заметили в заведениях трех человек в наркотическом опьянении. Их возраст от 23 до 29 лет.