Пьяный дебош в пригородном поезде: калининградец ответит за хулиганство

Инцидент произошел в составе сообщением «Зеленоградск — Калининград — Южный», где пассажиры вызвали наряд полиции из-за агрессивно ведущего себя мужчины.
Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 38-летнего жителя области в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина не только издавал нецензурные выражения, но и демонстрировал агрессию по отношению к другим пассажирам, чем нарушал общественный порядок и спокойствие граждан.
Нарушителя доставили в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Калининград, где он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).