Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный дебош в пригородном поезде: калининградец ответит за хулиганство

В Калининграде транспортные полицейские задержали дебошира, устроившего скандал в электропоезде.

Источник: Янтарный край

Инцидент произошел в составе сообщением «Зеленоградск — Калининград — Южный», где пассажиры вызвали наряд полиции из-за агрессивно ведущего себя мужчины.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 38-летнего жителя области в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина не только издавал нецензурные выражения, но и демонстрировал агрессию по отношению к другим пассажирам, чем нарушал общественный порядок и спокойствие граждан.

Нарушителя доставили в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Калининград, где он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).