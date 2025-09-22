Минцифры Башкирии назвало сервисы, работающие без мобильного интернета

Среди них — популярные социальные сети, такие как «ВКонтакте» и «Одноклассники», национальный мессенджер Max, портал «Госуслуги», а также различные сервисы от компании «Яндекс». Кроме того, доступны останутся крупные торговые площадки: Ozon, Wildberries, Avito, а также медиаплатформы «Дзен» и Rutube.