Минцифры Башкирии назвало сервисы, работающие без мобильного интернета

Министерство цифрового развития Башкирии составило перечень онлайн-платформ, которые продолжают функционировать даже при полном отсутствии или нестабильной работе мобильного интернета. В список попали самые востребованные и важные для жителей сервисы.
Среди них — популярные социальные сети, такие как «ВКонтакте» и «Одноклассники», национальный мессенджер Max, портал «Госуслуги», а также различные сервисы от компании «Яндекс». Кроме того, доступны останутся крупные торговые площадки: Ozon, Wildberries, Avito, а также медиаплатформы «Дзен» и Rutube.
В ведомстве уточнили, что без подключения к мобильной сети также можно будет зайти на сайт платежной системы «Мир», официальные интернет-представительства правительства и администрации президента России, платформу для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и сайты основных операторов связи.
В министерстве подчеркнули, что это не окончательный вариант списка, и в будущем он будет расширяться новыми ресурсами.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.