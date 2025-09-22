Причиной пожара в электричке на Кубани стало короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Напомним, возгорание в пригородном поезде № 6702 сообщением Краснодар — Староминская произошло днем 22 сентября. Два вагона охватило огнем между станциями Деревянковка и Албаши.
Из электрички эвакуировали 56 пассажиров, которых вскоре доставили автобусом на железнодорожную станцию. Во время происшествия никто не пострадал.
Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводится проверка.
«Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.