Суд продлил арест блогеру Сидоропуло

По версии следствия, Сидоропуло вместе с сообщниками, действуя в составе организованной группы, разместили в интернете платный курс обучения под названием «Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло», обещая клиентам и быстрое достижение материального благополучия после похождения курса. В итоге 40 потерпевших потеряли свыше 8,3 миллиона рублей. Кроме того, с целью легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, обвиняемый приобрел люксовый автомобиль марки Lamborghini стоимостью более 22 миллиона рублей.