Суд продлил арест блогеру Сидоропуло

«Продлить срок содержания под стражей до 12 марта 2026 года», — огласил решение судья.
Обвиняемый не возражал против продления ему ареста.
Суд отложил рассмотрение дела по существу на 30 сентября, так как Сидоропуло был извещен о заседании менее чем за пять суток.
Сидоропуло обвиняют в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и легализации денежных средств (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). Вину он признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщала прокуратура.
По версии следствия, Сидоропуло вместе с сообщниками, действуя в составе организованной группы, разместили в интернете платный курс обучения под названием «Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло», обещая клиентам и быстрое достижение материального благополучия после похождения курса. В итоге 40 потерпевших потеряли свыше 8,3 миллиона рублей. Кроме того, с целью легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, обвиняемый приобрел люксовый автомобиль марки Lamborghini стоимостью более 22 миллиона рублей.
Находившийся в розыске уроженец Краснодарского края был задержан в августе 2024 года.