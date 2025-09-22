Ричмонд
Суд продлил арест блогеру Сидоропуло

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Савеловский суд Москвы продлил арест на полгода блогеру Андрею Сидоропуло, обвиняемому в аферах с обучающими курсами и отмывании денег при покупке Lamborghini, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Продлить срок содержания под стражей до 12 марта 2026 года», — огласил решение судья.

Обвиняемый не возражал против продления ему ареста.

Суд отложил рассмотрение дела по существу на 30 сентября, так как Сидоропуло был извещен о заседании менее чем за пять суток.

Сидоропуло обвиняют в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и легализации денежных средств (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). Вину он признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщала прокуратура.

По версии следствия, Сидоропуло вместе с сообщниками, действуя в составе организованной группы, разместили в интернете платный курс обучения под названием «Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло», обещая клиентам и быстрое достижение материального благополучия после похождения курса. В итоге 40 потерпевших потеряли свыше 8,3 миллиона рублей. Кроме того, с целью легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, обвиняемый приобрел люксовый автомобиль марки Lamborghini стоимостью более 22 миллиона рублей.

Находившийся в розыске уроженец Краснодарского края был задержан в августе 2024 года.