На горе Нарыш-Тау в Башкирии пострадал ребенок

В окрестностях Октябрьского на горе Нарыш-Тау произошел тревожный случай с участием троих детей. Как сообщает республиканский госкомитет по чрезвычайным ситуациям, сигнал о происшествии поступил сегодня в систему-112.
По информации спасателей, один из ребят почувствовал боль в ноге и потерял возможность самостоятельно спускаться с горы. К счастью, к моменту прибытия специалистов вся группа детей уже благополучно спустилась вниз. Врачебная помощь в данном случае не понадобилась.
В госкомитете напомнили взрослым о важности профилактических бесед. Они призвали родителей объяснять детям правила безопасного поведения на природе. Специалисты также рекомендуют всем отдыхающим тщательно продумывать маршруты, соизмерять физические силы и обязательно иметь при себе заряженный мобильный телефон для экстренной связи.
