На горе Нарыш-Тау в Башкирии пострадал ребенок

По информации спасателей, один из ребят почувствовал боль в ноге и потерял возможность самостоятельно спускаться с горы. К счастью, к моменту прибытия специалистов вся группа детей уже благополучно спустилась вниз. Врачебная помощь в данном случае не понадобилась.