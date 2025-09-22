Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На горе Нарыш-Тау в Башкирии пострадал ребенок

Трое детей попали в опасную ситуацию на горе Нарыш-Тау.

Источник: Комсомольская правда

В окрестностях Октябрьского на горе Нарыш-Тау произошел тревожный случай с участием троих детей. Как сообщает республиканский госкомитет по чрезвычайным ситуациям, сигнал о происшествии поступил сегодня в систему-112.

По информации спасателей, один из ребят почувствовал боль в ноге и потерял возможность самостоятельно спускаться с горы. К счастью, к моменту прибытия специалистов вся группа детей уже благополучно спустилась вниз. Врачебная помощь в данном случае не понадобилась.

В госкомитете напомнили взрослым о важности профилактических бесед. Они призвали родителей объяснять детям правила безопасного поведения на природе. Специалисты также рекомендуют всем отдыхающим тщательно продумывать маршруты, соизмерять физические силы и обязательно иметь при себе заряженный мобильный телефон для экстренной связи.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.