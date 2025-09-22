Потеряли: Бывший депутат Константин Цуцу объявлен в международный розыск — решение Кишинёвского суда

Константин Цуцу был объявлен в международный розыск. Решение об этом было принято сегодня, 22 сентября, судьями суда Буюкан.
В конце июля Цуцу был задержан вместе с Владимиром Плахотнюком в Греции. Позже Цуцу освободили из-под предварительного ареста.
Накануне прокуроры заявили, что бывший депутат якобы находится в Приднестровье, но адвокат Цуцу это опроверг.
То есть, раньше он в розыске не был, что ли? А тут вдруг потеряли, не найти.
Тем временем, Константин Цуцу находится в Приднестровье.
Сообщается, что он прибыл в сюда через Украину по поддельным документам.
На фото он в одном из заведений Тирасполя.
Фото: ipn.md.
