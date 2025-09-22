Нептун вступит в противостояние с Солнцем в небе над Башкирией

Астрономы пояснили, что это означает особое расположение небесных тел: Земля оказывается точно между Солнцем и Нептуном, выстраивая все три объекта по одной линии. По словам специалистов, период около противостояния — идеальное время для наблюдений за планетой. В это время Нептун виден на небе всю ночь — с вечерних сумерек и до самого утра. Кроме того, находясь на минимальном расстоянии от Земли, планета выглядит ярче и больше, чем обычно, что позволяет лучше ее разглядеть в телескоп.