Нептун вступит в противостояние с Солнцем в небе над Башкирией

У жителей Башкирии появится отличная возможность рассмотреть самую дальнюю планету Солнечной системы. Как сообщили в Уфимском городском планетарии, 23 сентября Нептун окажется в положении противостояния с Солнцем.
Астрономы пояснили, что это означает особое расположение небесных тел: Земля оказывается точно между Солнцем и Нептуном, выстраивая все три объекта по одной линии. По словам специалистов, период около противостояния — идеальное время для наблюдений за планетой. В это время Нептун виден на небе всю ночь — с вечерних сумерек и до самого утра. Кроме того, находясь на минимальном расстоянии от Земли, планета выглядит ярче и больше, чем обычно, что позволяет лучше ее разглядеть в телескоп.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.