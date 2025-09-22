В Узбекистане раскрыта преступная группа, торговавшая человеческими органами

Как установило следствие, преступники через социальные сети находили пациентов с тяжёлыми заболеваниями почек и печени, а также склоняли здоровых граждан к продаже своих органов за крупные суммы денег. С помощью подельников за рубежом группа подделывала удостоверяющие личность документы, представляла доноров и реципиентов как родственников и организовывала операции по пересадке органов в частной клинике в одной из соседних стран.