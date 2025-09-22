Ричмонд
В Узбекистане раскрыта преступная группа, торговавшая человеческими органами

Vaib.uz (Узбекистан. 22 сентября). В Узбекистане задержаны участники организованной преступной группы, занимавшейся незаконной торговлей человеческими органами и тканями.

В состав группировки входили 12 человек — жители Ташкента, а также Ташкентской, Ферганской, Бухарской и Кашкадарьинской областей.

Как установило следствие, преступники через социальные сети находили пациентов с тяжёлыми заболеваниями почек и печени, а также склоняли здоровых граждан к продаже своих органов за крупные суммы денег. С помощью подельников за рубежом группа подделывала удостоверяющие личность документы, представляла доноров и реципиентов как родственников и организовывала операции по пересадке органов в частной клинике в одной из соседних стран.

32 пересадки за два года

С 2023 по 2025 год эта преступная схема позволила пересадить почки или печёночные ткани 32 пациентам. Часть крупных денежных сумм, полученных от пациентов, уходила на оплату услуг клиники, где проходили операций, и также доноров. Остальное делили между собой участники группы.

Помимо этого, преступники продавали по завышенным ценам сильнодействующие лекарства для снятия боли пациентам, у которых после операций не наблюдалось улучшений здоровья.

Уголовное дело и призыв к жертвам

Против членов ОПГ возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям:

133−1 (Нарушение условий и порядка изъятия и трансплантации органов и тканей человека).

228 (Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, их сбыт или использование).

246 (Контрабанда).

273 (Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотиками или психотропными веществами с целью сбыта).

Следственные действия по данному делу завершены, материалы переданы в суд для рассмотрения.

В МВД также обратились к узбекистанцам — если вы пострадали от действий этой преступной группы или стали жертвой аналогичных схем, обращайтесь по телефону доверия МВД: 1102.