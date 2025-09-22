Жильцы двухквартирного дома едва не погибли при пожаре в Ростовской области

Еще один подобный пожар произошел накануне в поселке Матвеев Курган. Там на территории частного дома загорелась хозпостройка, после чего огонь перекинулся на кровлю летней кухни соседей. Пострадавших нет. По мнению дознавателя МЧС, в этом случае вероятной причиной возгорания также стала неисправность электропроводки.