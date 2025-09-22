Жильцы двухквартирного дома едва не погибли при пожаре в Ростовской области

В Сальском районе Ростовской области потушили летнюю кухню и блок хозпостроек. При пожаре едва не погибли люди, рассказали в ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел в селе Екатериновка в ночь на 21 сентября. Пламя вспыхнуло и разгорелось на улице Молодежной, в то время, когда жильцы двухквартирного дома уже спали.
Первой от треска электрического счетчика проснулась дочь хозяев дома. Потом погас свет. Из окна была видна полыхающая пристройка на заднем дворе. Семье чудом удалось быстро эвакуироваться и поднять на ноги соседей.
Пожар на 100 кв. метрах тушили представители МЧС и добровольцы. Всего на месте работали 13 человек, использовалось две единицы техники. Позже стала известна предварительная причина случившегося. Оказалось, огонь вспыхнул из-за аварийного режима работы электропроводки в летней кухне.
Еще один подобный пожар произошел накануне в поселке Матвеев Курган. Там на территории частного дома загорелась хозпостройка, после чего огонь перекинулся на кровлю летней кухни соседей. Пострадавших нет. По мнению дознавателя МЧС, в этом случае вероятной причиной возгорания также стала неисправность электропроводки.
Спасатели просят жителей быть предельно внимательными. Нужно регулярно проверять исправность проводки и электроприборов. При первых признаках неполадок следует немедленно обращаться к мастерам, умеющим работать с техникой.
