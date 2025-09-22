В Симферопольском районе столкнулись Opel и автобус: пострадали четыре человека

По предварительным данным, инцидент произошел в 10.15 на автодороге Симферополь — Николаевка. Opel выезжал со второстепенной дороги на главную. При этом водитель не уступил дорогу автобусу, который ехал со стороны Николаевки. Из-за этого транспортные средства столкнулись.