В Симферопольском районе столкнулись Opel и автобус: пострадали четыре человека

В понедельник, 22 сентября, в Симферопольском районе столкнулись Opel Zafira и автобус КАВЗ, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.
По предварительным данным, инцидент произошел в 10.15 на автодороге Симферополь — Николаевка. Opel выезжал со второстепенной дороги на главную. При этом водитель не уступил дорогу автобусу, который ехал со стороны Николаевки. Из-за этого транспортные средства столкнулись.
В результате ДТП пострадали четыре человека. Все они находились в салоне легковушки. Травмы получили водитель и двое пассажиров. Их увезли в больницу. Кроме того, мальчику 2012 года рождения оказали разовую медицинскую помощь.
«В автобусе на момент происшествия находилось восемь пассажиров, никто не пострадал», — говорится в сообщении.
По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства аварии выясняются.