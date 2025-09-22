Назначен суд по апелляционной жалобе Перизат Кайрат

Напомним, что суд Астаны приговорил Перизат Кайрат к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься благотворительной деятельностью в течение 10 лет. Ее мать Гайни Алашбаева получила 7 лет колонии. Также с подсудимых в солидарном порядке взыскан материальный ущерб в пользу 50 потерпевших в размере 1 млрд 582 млн тенге.
Женщин осудили за присвоение около 3,5 млрд тенге, собранных под видом благотворительности. Эти деньги предназначались для строительства реабилитационного центра для детей, помощи жителям Палестины и пострадавшим от паводков в Казахстане. По версии следствия, пожертвования тратились на люксовые товары, квартиры, автомобили, путешествия.
Обвиняемые свою вину не признали, однако, как отметил прокурор, убедительных доказательств невиновности они не представили.
Адвокат Перизат Кайрат заявил, что не согласен с решением суда. По словам Асланбека Даулетьярова, приговор слишком суров, а вина подсудимой не была полностью доказана.