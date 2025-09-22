В Тулуне бродячие собаки напали на 9-летнюю школьницу. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, трагедия произошла в сентябре 2025 года.
— Тулунская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, — сообщили правоохранители.
При наличии оснований надзорное ведомство незамедлительно примет необходимые меры реагирования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре прошли рейды по барам и клубам. Во время проверок были выявлены три человека в измененном состоянии.