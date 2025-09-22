Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тулуне бродячие собаки напали на 9-летнюю школьницу

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тулуне бродячие собаки напали на 9-летнюю школьницу. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, трагедия произошла в сентябре 2025 года.

— Тулунская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, — сообщили правоохранители.

При наличии оснований надзорное ведомство незамедлительно примет необходимые меры реагирования.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре прошли рейды по барам и клубам. Во время проверок были выявлены три человека в измененном состоянии.