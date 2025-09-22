Один погиб и трое пострадали при взрыве на оптовом рынке в Анталье. Видео

В 2024 году в Турции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки. В результате погибли 12 человек, четверо пострадали. Взрыв произошел в сельском районе Каваклы в Балыкесире. Населенный пункт находится на западе Турции, недалеко от Стамбула.