Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе взрослые избили подростков

СК расследует нападение на подростков в садовом товариществе Уфы.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе следственные органы возбудили уголовное дело после жестокого избиения подростков. Поводом стало сообщение в соцсетях о конфликте между группами несовершеннолетних на территории одного из садовых товариществ города.

Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, в подростковую разборку вмешались взрослые мужчины. Они не только избили нескольких ребят, но и одного из них силой затолкали в машину, где продолжили избиение. В результате этот подросток получил различные травмы и был доставлен в больницу.

— Ленинский межрайонный следственный отдел Уфы квалифицировал действия мужчин как «незаконное лишение свободы». В настоящее время следователи вместе с оперативниками полиции выясняют все детали произошедшего, — заключили в СК.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.