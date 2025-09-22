В Уфе взрослые избили подростков

В Уфе следственные органы возбудили уголовное дело после жестокого избиения подростков. Поводом стало сообщение в соцсетях о конфликте между группами несовершеннолетних на территории одного из садовых товариществ города.
Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, в подростковую разборку вмешались взрослые мужчины. Они не только избили нескольких ребят, но и одного из них силой затолкали в машину, где продолжили избиение. В результате этот подросток получил различные травмы и был доставлен в больницу.
— Ленинский межрайонный следственный отдел Уфы квалифицировал действия мужчин как «незаконное лишение свободы». В настоящее время следователи вместе с оперативниками полиции выясняют все детали произошедшего, — заключили в СК.
