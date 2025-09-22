Самарские таможенники изъяли 35 БПЛА, перевозимых из Казахстана

Самарские таможенники перехватили крупную партию БПЛА, которая направлялась из Казахстана в Башкортостан. При досмотре грузового автомобиля «Газель» было обнаружено 32 дрона в разобранном виде, один квадрокоптер DJI Mavic с пультом дистанционного управления, а также два FPV-крыла типа «Ключ-Фортуна». Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.
Как уточнили в ФТС, транспортное средство, прибывшее из Казахстана, было остановлено сотрудниками мобильной группы недалеко от многостороннего автомобильного пункта пропуска Сагарчин. В ходе его досмотра были выявлены FPV-дроны (First-Person View), оснащенные камерами для передачи изображения в режиме реального времени. Примечательно, что в грузовых документах машины никаких сведений о беспилотниках не было.
Мужчина, перевозивший БПЛА, попытался убедить таможенников, что все дроны его, и он использует их для съемок. Однако такая версия вызвала сомнения, поскольку такое количество беспилотников явно не для личного пользования и может нести угрозу безопасности граждан.
Консультация специалиста показала, что весь изъятый груз имеет возможность двойного назначения. Так, из 32 комплектов можно собрать малогабаритные летательные аппараты, способные сбрасывать груз. Два дрона самолетного типа могут переносить до 5 кг груза, а еще один — выполнять разведывательные функции.
Вся партия БПЛА задержана. В настоящее время решается вопрос о назначении углубленной экспертизы. Проверочные мероприятия по данному факту продолжаются.