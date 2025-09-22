Таможенники задержали «Газель» с БПЛА, привезенными из Казахстана в Башкирию

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Самарской области задержали более 30 беспилотников, перевозимых из Казахстана в Башкирию, сообщили в пресс-службе ФТС.
«Тридцать четыре беспилотных летательных аппарата в разобранном виде и один квадрокоптер (DJI Mavic) с пультом дистанционного управления обнаружили самарские таможенники при проверке “Газели”, которая направлялась в Башкортостан», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что автомобиль прибыл из Казахстана и был остановлен работниками мобильной группы около МАПП Сагарчин.
Уточняется, что в грузе находились FPV-дроны и два FPV-крыла «Ключ-Фортуна». Документы отсутствовали. По словам водителя, аппараты принадлежат ему и применяются для личной съемки.
Дроны в таком количестве не могут использоваться для личных нужд и представляют угрозу безопасности, добавили в сообщении.
В ФТС провели консультацию с экспертом. Было установлено, что в машине было два БПЛА самолетного типа, с помощью которых можно переносить груз весом до пяти килограммов, один дрон разведывательного типа и комплекты, позволяющие собрать 32 малогабаритных беспилотника, способных сбрасывать груз.
Товар задержали, проверка продолжается, решается вопрос о назначении экспертизы.