Таможенники задержали «Газель» с БПЛА, привезенными из Казахстана в Башкирию

В Самаре задержали машину с более 30 БПЛА, перевозимыми из Казахстана в Башкирию.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Самарской области задержали более 30 беспилотников, перевозимых из Казахстана в Башкирию, сообщили в пресс-службе ФТС.

«Тридцать четыре беспилотных летательных аппарата в разобранном виде и один квадрокоптер (DJI Mavic) с пультом дистанционного управления обнаружили самарские таможенники при проверке “Газели”, которая направлялась в Башкортостан», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что автомобиль прибыл из Казахстана и был остановлен работниками мобильной группы около МАПП Сагарчин.

Уточняется, что в грузе находились FPV-дроны и два FPV-крыла «Ключ-Фортуна». Документы отсутствовали. По словам водителя, аппараты принадлежат ему и применяются для личной съемки.

Дроны в таком количестве не могут использоваться для личных нужд и представляют угрозу безопасности, добавили в сообщении.

В ФТС провели консультацию с экспертом. Было установлено, что в машине было два БПЛА самолетного типа, с помощью которых можно переносить груз весом до пяти килограммов, один дрон разведывательного типа и комплекты, позволяющие собрать 32 малогабаритных беспилотника, способных сбрасывать груз.

Товар задержали, проверка продолжается, решается вопрос о назначении экспертизы.

