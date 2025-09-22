Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело возбудили против жамбылского школьника

Уголовное дело возбудили в отношении школьника из Жамбылской области за вымогательство.

По данным прокуратуры региона, ученик 11 класса из Шуского района обвиняется в вымогательстве в отношении учащихся 9−10 классов. Ведется досудебное расследование. Подробности дела не приводятся.

Сообщается, что в регионе создана специальная межведомственная мобильная группа, состоящая из сотрудников прокуратуры и представителей уполномоченных органов.

«Основной задачей группы является снижение правонарушений среди несовершеннолетних. Группа начала оценку деятельности средних образовательных учреждений Байзакского и Жамбылского районов, а также выявление случаев буллинга, суицида и вымогательства среди подростков. Аналогичная работа проводится прокурорами города Тараз и других районов», — отметили в прокуратуре.

Выявление факта вымогательств в Шуском районе — результат работы этой группы.

По данным прокуратуры, в настоящее время расследуются уголовные дела по факту гибели троих несовершеннолетних в городе Тараз и Шуском районе.

Ранее сообщалось, что после смерти школьников в Жамбылской области внедрят комплексную программу детской безопасности.

В селе Коккайнар произошла драка старшеклассников после футбольного матча. Один мальчик после удара от сверстника потерял сознание и через некоторое время скончался. Еще один случай произошел в Таразе. Ученик 9-го класса скончался после удара одноклассника в школьном туалете. Оба случая произошли в сентябре 2025 года.