Уголовное дело возбудили против жамбылского школьника

В селе Коккайнар произошла драка старшеклассников после футбольного матча. Один мальчик после удара от сверстника потерял сознание и через некоторое время скончался. Еще один случай произошел в Таразе. Ученик 9-го класса скончался после удара одноклассника в школьном туалете. Оба случая произошли в сентябре 2025 года.