Уголовное дело возбудили против жамбылского школьника

По данным прокуратуры региона, ученик 11 класса из Шуского района обвиняется в вымогательстве в отношении учащихся 9−10 классов. Ведется досудебное расследование. Подробности дела не приводятся.
Сообщается, что в регионе создана специальная межведомственная мобильная группа, состоящая из сотрудников прокуратуры и представителей уполномоченных органов.
«Основной задачей группы является снижение правонарушений среди несовершеннолетних. Группа начала оценку деятельности средних образовательных учреждений Байзакского и Жамбылского районов, а также выявление случаев буллинга, суицида и вымогательства среди подростков. Аналогичная работа проводится прокурорами города Тараз и других районов», — отметили в прокуратуре.
Выявление факта вымогательств в Шуском районе — результат работы этой группы.
По данным прокуратуры, в настоящее время расследуются уголовные дела по факту гибели троих несовершеннолетних в городе Тараз и Шуском районе.
Ранее сообщалось, что после смерти школьников в Жамбылской области внедрят комплексную программу детской безопасности.
В селе Коккайнар произошла драка старшеклассников после футбольного матча. Один мальчик после удара от сверстника потерял сознание и через некоторое время скончался. Еще один случай произошел в Таразе. Ученик 9-го класса скончался после удара одноклассника в школьном туалете. Оба случая произошли в сентябре 2025 года.