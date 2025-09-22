Ричмонд
В Молдавии задержали 74 человека за якобы подготовку беспорядков

Прокуратура Молдавии задержала 74 человека за якобы подготовку беспорядков.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 22 сен — РИА Новости. Прокуратура Молдавии задержала 74 человека по делу о якобы имевшей место подготовке массовых беспорядков в республике, сообщил в понедельник глава прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виктор Фуртунэ; оппозиция назвала эти действия властей попыткой запугать граждан перед выборами в парламент.

Ранее в понедельник пресс-служба полиции сообщила, что проводит 250 обысков в разных районах по делу о подготовке к массовым беспорядкам и дестабилизации. Глава молдавской партии социалистов Игорь Додон подтвердил, что обыски проводились у представителей Соцпартии в северных районах страны. Он заявил что власти Молдавии запугивают граждан перед выборами, чтобы установить диктатуру, поскольку понимают, что не выиграют честным путем. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.

«С июля прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам вместе с другими органами вела расследование дела по подготовке массовых беспорядков. В результате обысков были задержаны 74 человека», — заявил Фуртунэ на брифинге.

По его словам, следствие установило, что часть граждан отправлялась в Сербию, где якобы проводились тренировки лиц, которые должны участвовать в организации беспорядков, в том числе с использованием оружия. Подготовка лиц, которые должны были дестабилизировать ситуацию, шла и в Молдавии, утверждает представитель прокуратуры.

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор 17 сентября заявил РИА Новости, что власти Молдавии создают очередной центр противодействия дезинформации, чтобы сильнее закрутить гайки и установить диктатуру. Ранее оппозиционная Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) рассказала наблюдателям за парламентскими выборами в Молдавии от ОБСЕ о том, как власти республики запугивают избирателей.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

