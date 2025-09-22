Таможенники пресекли попытку ввоза в Башкирию партии беспилотников

Крупную партию беспилотных летательных аппаратов, следовавшую в Башкирию, перехватили сотрудники самарской таможни. Груз из 34 разобранных дронов и одного квадрокоптера с пультом управления обнаружили в газели, которая приехала из Казахстана и была остановлена недалеко от пункта пропуска «Сагарчин».
При досмотре машины нашли FPV-дроны, оборудованные камерами для трансляции видео в реальном времени, а также два беспилотных крыла типа «Ключ-Фортуна». В сопроводительных документах на груз никакой информации об этой технике не было.
Сопровождавший груз мужчина пытался убедить таможенников, что все дроны принадлежат лично ему и нужны для съемки видео. Однако в таможенной службе заявили, что такое количество аппаратов не может использоваться для частных целей и представляет потенциальную угрозу безопасности людей.
Предварительная экспертиза показала, что два аппарата представляют собой беспилотники самолетного типа, способные переносить до 5 кг груза, один дрон является разведывательным, а из остальных комплектующих можно собрать 32 малогабаритных летательных аппарата, конструкция которых позволяет сбрасывать грузы.
Сейчас товар задержан, решается вопрос о проведении полноценной экспертизы, а проверка по данному факту продолжается.
