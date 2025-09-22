Страшное ДТП в Молдове: 16-летний подросток на квадроцикле погиб после лобового столкновения с автомобилем

Выехал на встречку: погиб 16-летний водитель квадроцикла.
Страшная авария произошла в воскресенье на трассе в Резинском районе.
16-летний парень без прав управлял квадроциклом. На опасном повороте несовершеннолетний водитель вылетел на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем, сообщили в инспекторате полиции Резины.
Подростка доставили в районную больницу с множественными травмами, однако вскоре он скончался. Водителя легкового автомобиля освидетельствовали с помощью алкотестера, который показал результат в 0,00 мг/л.
Полиция разбирается во всех деталях происшествия.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Таинственные «синие» доллары: В чем их ценность и опасность для граждан Молдовы.
Сезон отпусков и туризма еще в разгаре, и путешественников из Молдовы беспокоит всегда актуальный вопрос: какие доллары с собой брать — синие или зеленые? (далее…).
Развернув «охоту на ведьм», Санду финансовой политикой наказала всю Молдову: Пострадают люди из диаспоры, которые не могут доказать источник средств.
Трудовые мигранты теперь не знают, как совершать крупные покупки в родной стране (далее…).
Шикарный и недорогой отдых в бархатный сезон: Топ курортов для осеннего отпуска с вылетом из Кишинева.
Несмотря на то, что лето закончилось, шанс насладиться теплой погодой и понежиться на пляже все еще есть (далее…).