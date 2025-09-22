Ричмонд
Страшное ДТП в Молдове: 16-летний подросток на квадроцикле погиб после лобового столкновения с автомобилем

Парень управлял квадроциклом без прав.

Выехал на встречку: погиб 16-летний водитель квадроцикла.

Страшная авария произошла в воскресенье на трассе в Резинском районе.

16-летний парень без прав управлял квадроциклом. На опасном повороте несовершеннолетний водитель вылетел на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем, сообщили в инспекторате полиции Резины.

Подростка доставили в районную больницу с множественными травмами, однако вскоре он скончался. Водителя легкового автомобиля освидетельствовали с помощью алкотестера, который показал результат в 0,00 мг/л.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

