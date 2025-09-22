Ричмонд
Собянин: Повреждений в результате падения беспилотных аппаратов нет

Силы противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Силами ПВО Минобороны уничтожены семь беспилотных средств, атаковавших Москву. По предварительной информации, повреждений нет. Экстренные службы работают на местах, — говорится в публикации мэра в мессенджере MAX.

21 сентября Министерство обороны России заявило, что киевский режим совершил террористическую атаку на гражданские объекты в Республике Крым. По данным ведомства, украинские войска нанесли удары с помощью дронов, снаряженных фугасными боезарядами, по курортной зоне, где отсутствуют военные объекты.

22 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вражеский беспилотник взорвался около здания городской администрации Белгорода. В результате произошедшего были ранены два человека.

