В крови утонувшего в Болгарии режиссера Юрия Бутусова обнаружили алкоголь

Специалисты провели экспертизу биологических образцов, взятых после гибели Бутусова.

Источник: Комсомольская правда

В крови знаменитого российского режиссёра Юрия Бутусова, утонувшего в Черном море в Болгарии, нашли алкоголь. Об этом заявляет ИА Регнум со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах в болгарском городе Бургас.

Как отмечает издание, накануне специалисты провели экспертизу. Исследовались биологические образцы, которые взяли после гибели Юрия Бутусова. И анализ показал, что в крови режиссера все-таки был алкоголь.

«По окончании экспертизы ее результаты передали в отдел полиции в Созополе (город, расположенный в 34 км от Бургаса)», — сказал неназванный собеседник ИА Регнум.

Напомним, недавно состоялись похороны режиссера Юрия Бутусова. Церемония прошла на Кунцевском кладбище в Москве. Попрощаться с деятелем искусства пришли порядка двухсот человек. В том числе худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин и директор Театра Моссовета Евгений Марчелли.