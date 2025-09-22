В крови утонувшего в Болгарии режиссера Юрия Бутусова обнаружили алкоголь

В крови знаменитого российского режиссёра Юрия Бутусова, утонувшего в Черном море в Болгарии, нашли алкоголь. Об этом заявляет ИА Регнум со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах в болгарском городе Бургас.