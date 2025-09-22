В крови утонувшего в Болгарии режиссера Юрия Бутусова обнаружили алкоголь

В крови знаменитого российского режиссёра Юрия Бутусова, утонувшего в Черном море в Болгарии, нашли алкоголь. Об этом заявляет ИА Регнум со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах в болгарском городе Бургас.
Как отмечает издание, накануне специалисты провели экспертизу. Исследовались биологические образцы, которые взяли после гибели Юрия Бутусова. И анализ показал, что в крови режиссера все-таки был алкоголь.
«По окончании экспертизы ее результаты передали в отдел полиции в Созополе (город, расположенный в 34 км от Бургаса)», — сказал неназванный собеседник ИА Регнум.
Напомним, недавно состоялись похороны режиссера Юрия Бутусова. Церемония прошла на Кунцевском кладбище в Москве. Попрощаться с деятелем искусства пришли порядка двухсот человек. В том числе худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин и директор Театра Моссовета Евгений Марчелли.