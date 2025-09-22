Украинские дроны сбивают над Москвой

Атака была предотвращена на подлете к городу — благодаря срабатыванию систем ПВО, дроны не достигли цели и были уничтожены в воздухе. По предварительным данным, падение обломков зафиксировано в отдаленных районах, пострадавших и разрушений на земле нет. Столичные службы МЧС, полиции и скорой помощи переведены в режим повышенной готовности, ведется мониторинг всех районов.