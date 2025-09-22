Украинские дроны сбивают над Москвой — ПВО отразила атаку, работают экстренные службы.
Системы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников, направленных на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на местах работают все экстренные службы, обстановка находится под контролем.
«ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву. На местах работают все экстренные службы», — написал Собянин в своем telegram-канале.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСобянин: над Москвой сбито еще три беспилотника.
Атака была предотвращена на подлете к городу — благодаря срабатыванию систем ПВО, дроны не достигли цели и были уничтожены в воздухе. По предварительным данным, падение обломков зафиксировано в отдаленных районах, пострадавших и разрушений на земле нет. Столичные службы МЧС, полиции и скорой помощи переведены в режим повышенной готовности, ведется мониторинг всех районов.
Атаки беспилотников на Москву фиксируются не впервые — ранее, 9 сентября, системы ПВО уже уничтожали летательные аппараты, направленные к столице. После подобных инцидентов экстренные службы традиционно переходят в режим повышенной готовности и проводят проверки на местах падения обломков.