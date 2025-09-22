Сбежала от Байдена на другую часть планеты и стала россиянкой: кто такая Тара Рид

Накопив достаточно средств, она поступила на отделение политологии в городском колледже Пасадены. Под руководством преподавателя она подала заявку на стажировку в Конгрессе и вскоре стала помощницей в офисе Леона Панетты. Зимой 1992 года Тара перешла в Сенат, заняв должность помощника по персоналу Джо Байдена. Летом 1993 года Тара уволилась с этой должности. В 1994 году она устроилась на аналогичную должность в команде сенатора Джека О’Коннела. Спустя два года она начала учебу в Антиохийском университете, но не закончила обучение. В 2004 году Рид получила диплом юридического факультета Сиэтлского университета.