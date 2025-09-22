Ричмонд
Собянин сообщил об уничтожении семи вражеских БПЛА над Москвой

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь вражеских дронов над Москвой. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Силами ПВО Минобороны уничтожены семь беспилотных средств, атаковавших Москву», — написал он в Telegram-канале.

Предварительно, повреждений не обнаружено. Экстренные службы на месте происшествия.

Несколько минут назад Собянин сообщил, что ПВО России отражает атаку БПЛА на Москву. По сообщениям очевидцев, взрывы были слышны в центре и на юго-западе Москвы, Новой Москве и городах к западу от столицы.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше