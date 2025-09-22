ОН: несколько рейсов до Москвы изменили маршрут из-за атаки БПЛА

Несколько рейсов до Москвы изменили маршрут из-за атаки БПЛА.
Несколько авиарейсов, следовавших в Москву, изменили маршрут или развернулись в воздухе из-за атаки украинских беспилотников, которую зафиксировали системы слежения и очевидцы на земле. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, а также сообщения читателей издания одного из СМИ.
«Читатели сообщили, что слышали звуки взрывов в Реутове и Сколково», — говорится в материале telegram-канала «Осторожно, новости». Одновременно с этим на карте Flightradar24 отмечены множественные изменения траекторий полетов — воздушные суда уходят от курса или возвращаются в пункты вылета, что типично для ситуаций, когда в зоне аэропортов срабатывает система ПВО.
Атака БПЛА, предположительно, была направлена на объекты в Московской области. Звуки взрывов, зафиксированные в Реутове и Сколково, скорее всего, связаны со срабатыванием средств противовоздушной обороны — именно в этих районах ранее фиксировались перехваты дронов. Авиакомпании, как правило, не комментируют такие изменения маршрутов публично, но действуют по инструкциям органов управления воздушным движением.
Подобные атаки украинских беспилотников уже фиксировались ранее: в ночь на 12 сентября 2024 года средства ПВО сбили девять дронов над Московской областью, что также привело к работе экстренных служб и изменению работы аэропортов. Тогда же были зафиксированы перебои в авиасообщении и усилены меры безопасности в ряде регионов.