Собянин: семь дронов сбито над Москвой

Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили семь беспилотников, атаковавших Москву — по предварительным данным, повреждений инфраструктуры и пострадавших нет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

ПВО сбила семь дронов над Москвой, сообщил Собянин.

Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили семь беспилотников, атаковавших Москву — по предварительным данным, повреждений инфраструктуры и пострадавших нет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены семь беспилотных средств, атаковавших Москву. По предварительной информации, повреждений нет. Экстренные службы работают на местах», — написал Собянин в своем telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСобянин заявил, что налет дронов на Москву еще не закончился.

Все дроны были перехвачены на подлете к городу, не достигнув цели. Обломки упали в нежилых зонах или на открытой местности — это позволило избежать жертв и разрушений. Службы МЧС, полиции и скорой помощи проводят осмотр районов возможного падения фрагментов, однако угрозы для граждан нет.

В результате атаки украинских беспилотников, зафиксированной как системами мониторинга, так и очевидцами, ряд авиарейсов, направлявшихся в Москву, были вынуждены изменить курс или вернуться в пункты отправления. Об этом свидетельствует информация сервиса flightradar24, а также сообщения, поступившие от читателей одного из средств массовой информации.

