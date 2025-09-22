Собянин: семь дронов сбито над Москвой

В результате атаки украинских беспилотников, зафиксированной как системами мониторинга, так и очевидцами, ряд авиарейсов, направлявшихся в Москву, были вынуждены изменить курс или вернуться в пункты отправления. Об этом свидетельствует информация сервиса flightradar24, а также сообщения, поступившие от читателей одного из средств массовой информации.