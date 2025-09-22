Ричмонд
В Ростове бывшего главного экономиста заподозрили во взяточничестве

На Дону бывший замдиректора по экономике — главный экономист попал под следствие.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области бывшего заместителя директора по экономике — главного экономиста Северо-Кавказского филиала ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса России» заподозрили в получении взятки. Ведется расследование, сообщили в СУ СК России по региону.

— Подозреваемому инкриминированы преступления, предусмотренные частью 2 статьи 290 УК РФ, а также пунктов «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»), — уточнили в СК.

По данным следствия, в июне 2025 года экс-руководитель получил подкуп «за повышение премий взяткодателю и подчиненным ему сотрудникам, а также за общее покровительство по службе».

Силовики провели задержание в момент передачи денег. После этого дело также завели в отношении того, кто давал взятку (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Сейчас оба находятся под стражей.

Также, по данным СК, бывший замдиректора по экономике — главный экономист с августа 2024 по июнь 2025 года с через банковский перевод получил от другого сотрудника предприятия 485 тысяч рублей за такое же покровительство.

