Жителей Башкирии приглашают сдать накопившуюся мелочь

С сегодняшнего дня, 22 сентября, в Башкирии стартовала общероссийская акция «Монетная неделя». Как сообщили в Национальном банке республики, она продлится до 4 октября, то есть почти две недели.
Суть акции в том, что любой человек может бесплатно обменять скопившиеся металлические деньги на бумажные купюры. Для этого нужно принести монеты в отделение банка, которое участвует в акции, или в некоторые магазины. Обычно за такую операцию берут комиссию, но на время «Монетной недели» её отменили. В банке при обмене попросят предъявить паспорт, а в магазинах документы не нужны. Кроме того, в торговых точках можно только поменять монеты на наличные, а в банках их ещё и можно положить на свой счёт.
Принимают на этой недели магазины любые современные монеты, выпущенные после 1997 года, даже если они повреждены — поцарапаны, погнуты или потемнели.
Кстати, во время прошлой такой акции в апреле жители Башкирии сдали в банки 765 тысяч монет. Их общая сумма составила 3,8 миллиона рублей, а вес — 3,7 тонны.
