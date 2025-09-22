Жителей Башкирии приглашают сдать накопившуюся мелочь

Суть акции в том, что любой человек может бесплатно обменять скопившиеся металлические деньги на бумажные купюры. Для этого нужно принести монеты в отделение банка, которое участвует в акции, или в некоторые магазины. Обычно за такую операцию берут комиссию, но на время «Монетной недели» её отменили. В банке при обмене попросят предъявить паспорт, а в магазинах документы не нужны. Кроме того, в торговых точках можно только поменять монеты на наличные, а в банках их ещё и можно положить на свой счёт.