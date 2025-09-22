Башкирия заняла 47-е место в России по уровню зарплат

По итогам апреля-июня 2025 года Башкирия оказалась на 47-й позиции в общероссийском рейтинге регионов по уровню заработных плат. Такие данные приводят «РИА Новости».
Среднемесячная зарплата в республике во втором квартале достигла 52 636 рублей. Как подсчитали аналитики, на эту сумму можно приобрести 2,3 так называемых фиксированных набора товаров и услуг.
Возглавил рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ, где заработок в среднем позволяет купить 5,1 таких набора. В тройку лидеров также вошли Чукотский (4,3 набора) и Ненецкий (4 набора) автономные округа. Четвёртое место заняла Магаданская область с показателем 4 набора.
Соседний Татарстан показал результат значительно выше башкирского, заняв 14-ю строчку. Средняя зарплата в Татарстане составила 61 090 рублей, что эквивалентно 2,8 фиксированного набора товаров и услуг.
