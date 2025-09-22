Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирия заняла 47-е место в России по уровню зарплат

Зарплаты в Башкирии позволяют купить 2,3 потребительских набора.

Источник: Комсомольская правда

По итогам апреля-июня 2025 года Башкирия оказалась на 47-й позиции в общероссийском рейтинге регионов по уровню заработных плат. Такие данные приводят «РИА Новости».

Среднемесячная зарплата в республике во втором квартале достигла 52 636 рублей. Как подсчитали аналитики, на эту сумму можно приобрести 2,3 так называемых фиксированных набора товаров и услуг.

Возглавил рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ, где заработок в среднем позволяет купить 5,1 таких набора. В тройку лидеров также вошли Чукотский (4,3 набора) и Ненецкий (4 набора) автономные округа. Четвёртое место заняла Магаданская область с показателем 4 набора.

Соседний Татарстан показал результат значительно выше башкирского, заняв 14-ю строчку. Средняя зарплата в Татарстане составила 61 090 рублей, что эквивалентно 2,8 фиксированного набора товаров и услуг.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.