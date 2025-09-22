Ричмонд
Женщина спрыгнула с Парящего моста в реку в центре Москвы

Из воды ее вытащил катер, женщина была без сознания. Спасатели пытались реанимировать ее, однако она скончалась, не приходя в сознание. Сейчас на месте работают оперативные службы, личность погибшей устанавливается, говорится в публикации.

Ранее в Москву-реку с Шелепихинского моста спрыгнули два человека. Первый мужчина решился на это после спора. Следом за ним спрыгнул рабочий, наблюдавший за его действиями. Обоих достали из воды и передали врачам.