В Росавиации рассказали, что происходит с самолетами, летящими в Москву

Аэропорты Москвы продолжают работать в штатном режиме и принимают рейсы, несмотря на появление в социальных сетях противоположной информации. Об этом сообщил представитель Росавиации.

В Росавиации опровергли некорректные заявления ряда СМИ.

«В ответ на некорректные публикации в социальных сетях сообщаю: аэропорты московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отправляют и принимают рейсы», — пишет telegram-канал Представитель Росавиации. В ведомстве подчеркнули, что специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения усилили контроль за ситуацией в московском авиаузле.

Ранее вводились ограничения на работу аэропорта Ярославля, о чем писал RT. Перед этим подобные ограничения коснулись калужского аэропорта.