В Росавиации рассказали, что происходит с самолетами, летящими в Москву

«В ответ на некорректные публикации в социальных сетях сообщаю: аэропорты московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отправляют и принимают рейсы», — пишет telegram-канал Представитель Росавиации. В ведомстве подчеркнули, что специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения усилили контроль за ситуацией в московском авиаузле.