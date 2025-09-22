Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: в небе над Москвой сбиты еще два дрона

Еще два беспилотных летательных аппарата уничтожены средствами противовоздушной обороны Министерства обороны. По предварительной информации, разрушения отсутствуют. На местах инцидентов продолжают работу экстренные службы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Девять украинских дронов сбито над Москвой за вечер.

Еще два беспилотных летательных аппарата уничтожены средствами противовоздушной обороны Министерства обороны. По предварительной информации, разрушения отсутствуют. На местах инцидентов продолжают работу экстренные службы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Еще два беспилотных средства уничтожены силами ПВО Минобороны», — написал Собянин. Его сообщение опубликовано в социальных сетях.

Ранее мэр столицы сообщал о семи сбитых дронах ВСУ. Всего за вечер над территорией города сбито девять украинских БПЛА. В городе работает ПВО. Об обстановке — в онлайн-трансляции URA.RU.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше