Собянин: в небе над Москвой сбиты еще два дрона

Девять украинских дронов сбито над Москвой за вечер.
Еще два беспилотных летательных аппарата уничтожены средствами противовоздушной обороны Министерства обороны. По предварительной информации, разрушения отсутствуют. На местах инцидентов продолжают работу экстренные службы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Еще два беспилотных средства уничтожены силами ПВО Минобороны», — написал Собянин. Его сообщение опубликовано в социальных сетях.
Ранее мэр столицы сообщал о семи сбитых дронах ВСУ. Всего за вечер над территорией города сбито девять украинских БПЛА. В городе работает ПВО. Об обстановке — в онлайн-трансляции URA.RU.